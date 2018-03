Grecia, sabato si torna a giocare. Revocata la sospensione del torneo

Dopo la sospensione per una settimana del campionato greco il Governo ellenico ha revocato la sospensione del campionato, dopo aver preso atto dell'impegno dei club a mettere mano a riforme vere per combattere la violenza. Ricordiamo che lo stop del torneo è avvenuto a seguito degli episodi dello scorso 11 marzo, nel corso di PAOK-AEK quando, dopo un gol annullato ai padroni di casa, il presidente del club di Salonicco Ivan Savvidis era sceso in campo a protestare munito di pistola, riposta nella fondina attaccata alla cintura. Il torneo riprenderà da questo sabato.