Griezmann annuncia: "Alle 21.15 farò chiarezza sul mio futuro"

Attraverso il profilo twitter della compagnia telefonica Movistar, suo sponsor, l'attaccante francese Antoine Griezmann ha annunciato che questa sera alle 21.15 farà chiarezza sul suo futuro: "Sono stanco - ha detto in un breve video - dei commenti e delle domande sul mio futuro. Dirò la verità".

"Estaréis hartitos por los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan... Pero la verdad es la que voy a decir ahora". #LaDecisión de @antogriezmann, hoy a las 21.15h SÓLO en @cero. pic.twitter.com/lZOb47itC6

— Movistar+ (@MovistarPlus) 14 giugno 2018