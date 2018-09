Griezmann ci crede: "Posso vincere il Pallone d'Oro, sarebbe l'apice"

© foto di Imago/Image Sport

Antoine Griezmann, attaccante dell'Atletico Madrid e della Francia campione del Mondo, ha parlato in un'intervista a L'Equipe direttamente dal ritiro della Nazionale: "Quale immagine mi è rimasta a due mesi dal titolo mondiale? Sicuramente il momento in cui ho alzato la Coppa, è stato bellissimo e credo sia ancora difficile rendersene conto. Ho conservato tutte la maglie che ho usato. Cos'è stato il 2018 per me? Se non il più prolifico, è stato l'anno sicuramente più importante a livello di trofei. Il Pallone d'Oro? Sì, ci penso. E so di essermi avvicinato. Credo che sarò tra i tre finalisti: ricordo che nel 2016 ho perso due finali ed ero in lizza per vincerlo, questa volta ne ho vinte tre (Europa League, Coppa del Mondo e Supercoppa europea. Come riconoscimento personale, per un giocatore il Pallone d'Oro è l'apice della carriera".