Griezmann: "Pallone d'Oro non è ossessione. Vorrei giocare con Pogba"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo il rifiuto al Barcellona, dal ritiro della Francia l'attaccante dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann parla anche del sogno di vincere il Pallone d'Oro e del suo rapporto col connazionale Paul Pogba. Queste le sue dichiarazioni a Canal+: "La gente dice che sono ossessionato dalla vittoria del Pallone d'Oro perché ne ho parlato tanto. Vedremo cosa succederà, è già un orgoglio essere tra i nominati. Sogno Pallone d'Oro, Champions e Mondiale, qualcosa ho già vinto in carriera... In Francia mi hanno criticato perché dicono che penso solo ai premi individuali e che sono egoista, ma non è così. In Spagna infatti nessuno mi ha mai detto niente in merito".

Su Pogba: "Ci ho parlato molto, ma alla fine ho scelto di restare all'Atletico. È chiaro comunque che mi piacerebbe giocare insieme a Paul un giorno, è un grande amico per me".