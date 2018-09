© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola ha spiegato in conferenza stampa il misunderstanding generato dalle sue dichiarazioni rilasciate in un'intervista con Valdano di qualche giorno fa, relative alla presunta clausola di Kevin De Bruyne: "Clausola di 250 milioni? Valdano mi ha chiesto se venderei De Bruyne per 250 milioni e gli ho risposto negativamente. In Inghilterra non esistono clausole, bisogna sempre negoziare con i club".