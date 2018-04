Hajduk Spalato, clima teso: Futacs aggredito dai tifosi

© foto di Giacomo Iacobellis

Nervi tesissimi in casa dell'Hajduk Spalato, dopo la sconfitta contro la Dinamo e le dimissioni del presidente Ivan Kos. Alcuni giocatori, infatti, sono stati aggrediti dai propri tifosi per le strade del centro cittadino: Hamza Barry, Savvas Gentsoglou, Hysen Memolla, Said Ahmed Said e Marko Futacs. Quest'ultimo, in particolare, ha subito un violento pestaggio ed è stato colpito alla testa da calci. La polizia sta indagando sull'accaduto