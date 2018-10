Hazard: "Non lascio il Chelsea". E tratta un rinnovo da 18 mln l'anno

© foto di Imago/Image Sport

"Lascerai il Chelsea a gennaio? No". Così Eden Hazard, ai taccuini della stampa inglese, nelle ultime ore ha seccamente smentito la possibilità di lasciare il Chelsea a gennaio per accasarsi al Real Madrid.

Il fantasista belga ha fatto sapere di trovarsi benissimo nel club londinese e, scrive il tabloid 'The Sun', in questi giorni sta trattando anche il rinnovo del contratto a cifre da capogiro: 300mila sterline a settimana. Una cifra monstre, si tratta di poco meno di 18 milioni di euro netti a stagione.