Hazard umile: "Il migliore al mondo? Sono io. E voglio giocare in Spagna"

Momento umiltà per Eden Hazard. L'esterno offensivo del Chelsea, protagonista in conferenza stampa col Belgio, ha risposto in maniera chiara alla domanda se si considerasse il migliore giocatore al mondo: "Ancora questa domanda? Sì, l'ho già detto e lo ripeto ancora".

Per vincere il Pallone d'Oro bisogna giocare in Spagna.

"Sì, e infatti è dove voglio andare, forse".