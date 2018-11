Hertha Berlino, Dardai: "Rosso inutile, ma ko giusto: la pausa ci servirà"

Dopo il 4-1 subito in casa del Fortuna Dusseldorf, il tecnico dell'Hertha Berlino Pal Dardai ha detto: "Il Dusseldorf meritava di vincere ma il risultato di 4-1 alla fine è esagerato. Abbiamo avuto una buona partita all'inizio e un grande controllo su un avversario ben organizzato e il cartellino rosso è stato ingenuo, inutile. Ci sono state partite in cui abbiamo fatto bene nonostante l'espulsione, non è stato il caso questa volta, dobbiamo accettare la sconfitta, ma fa male, e se guardo le ultime due partite contro Lipsia e Dusseldorf devo dire che la pausa è buona per noi".