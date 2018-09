Hertha, Dardai: "Fantastica vittoria, non potevamo sperare di meglio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Hertha Berlino vince per 2-0 contro il Bayern Monaco e sale, per il momento, in vetta alla classifica in coabitazione proprio con i bavaresi. A fine match, ad Eurosport Germania, parla il tecnico dei capitolini, Pal Dardai: "Festeggiamo una grande vittoria, fantastica gara. Però non possiamo perderci troppo in feste perché abbiamo una gara difficile la prossima settimana contro il Mainz. Abbiamo difeso bene, nessuna rete subita, due reti realizzate. Meglio di così non poteva andare".