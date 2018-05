Heynckes: "Bayern, un onore allenarti. Ma ora voglio godermi la famiglia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domani sarà l'ultima partita di Jupp Heynckes da allenatore. Il tecnico del Bayern, tornato a campionato in corso dopo essere andato in pensione nel 2013, chiude la sua seconda parentesi e si ritira: "Non avevo pianificato dopo il ritiro questi otto mesi, sono stati un capitolo addizionale della mia carriera. Prendere le redini di un club come il Bayern a 72 anni e riportarlo ad essere vincente è stato emozionante. È stato un vero piacere allenare il Bayern, ma sono realista abbastanza per capire che la mia energia non è infinita. Spero di avere ancora altri anni nei quali posso godermi la famiglia e non vedo l'ora di farlo. Questo rende più semplice il mio ritiro".