HOTEL MELIÀ - Monaco, Jorge in uscita: piace in Portogallo e in Bundes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino sinistro Jorge Moraes potrebbe lasciare il Monaco nel corso dei prossimi giorni. Il club monegasco lo ha inserito tra i giocatori in esubero nonostante non abbia demeritato nell'ultima stagione giocata in Francia. Infatti, diversi club europei hanno messo gli occhi su di lui, soprattutto dal Portogallo, dove anche Benfica e Sporting Lisbona lo stanno seguendo da tempo. In Germania è il Bayer Leverkusen a chiedere informazioni fin dallo scorso mese e in caso di uscite nel ruolo, potrebbero accelerare per chiudere. Il suo agente Edoardo Uram, insieme al collaboratore Angelo Arquilla, stanno però sondando anche il terreno in Italia, campionato che potrebbe esaltare dell'esterno classe '96. Queste ultime ore di calciomercato italiano potrebbero accendere la lampadina di alcuni dirigenti di Serie A, a caccia di un colpo last minute che potrebbe anche chiudersi con il semplice prestito con diritto di riscatto.