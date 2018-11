Dieci presenze in questa prima parte di stagione hanno permesso a Milan Skriniar di avere una media voto di 6,30 secondo le pagelle di TMW. Proprio al microfono di Tuttomercatoweb.com, l'agente del difensore dell'Inter ha commentato il momento vissuto dal difensore slovacco. "Lui...

Portogallo, Ruben Neves: "Obiettivo Final Four di Nations League"

Campionati in Europa: Austria, Salisburgo espugna pure Vienna

Campionati in Europa - Belgio, doppietta di Kums e l'Anderlecht va

Campionati in Europa - Croazia, alla Dinamo derby e allungo al comando

Campionati in Europa - Danimarca, nuovo aggancio al comando

Campionati in Europa - Grecia, l'Olympiacos si salva nel derby al 95'

Campionati in Europa - Norvegia, Rosenborg ancora campione

Campionati in Europa - Polonia, cade il Legia. Primo il Lechia

Campionati in Europa - Portogallo, al Porto lo scontro al vertice

Campionati in Europa - Rep. Ceca, il Plzen perde il comando

Campionati in Europa - Romania, pari nel derby di Bucarest

Campionati in Europa - Russia, CSKA batte Zenit. Spartak a picco

Campionati in Europa - Scozia, Celtic pari e primato. Settebello Rangers

Atletico, Oblak stizzito per il mancato rinnovo. Può chiedere la cessione

Campionati in Europa - Serbia, schiacciasassi Stella Rossa

Campionati in Europa - Svezia, AIK campione per la 12esima volta

Tottenham, Eriksen: "Rinnovo? Ci pensa il mio agente. Vedremo come andrà"

Campionati in Europa - Svizzera, Young Boys +14 in 14 giornate

Real Madrid, altro infortunio: lesione al bicipite femorale per Reguilon

Il Viktoria Plzen, eurorivale della Roma, perde il primato in classifica. Solo 1-1 col Pribram con tanti ringraziamenti da parti dello Slavia Praga, vincente 3-1 contro lo Zlin. Di seguito risultati e classifica dopo 15 turni del campionato ceco:

