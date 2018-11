Campionati in Europa - Russia, CSKA batte Zenit. Spartak a picco

© foto di Federico Gaetano

Cade lo Zenit nel 14° turno del campionato russo: 0-2 sul campo del CSKA Mosca per le reti di Chalov e Sigurdsson. Si riprende la seconda posizione il Krasnodar, che scavalca una Lokomotiv Mosca bloccata dal Rubin Kazan. Male lo Spartak Mosca che dall'addio a Massimo Carrera non ha migliorato la propria posizione, anzi: dall'addio del tecnico italiano è arrivato solo un punto in tre partite.

Arsenal Tula-Anzhi 2-0

Ural-Orenburg 2-1

Krylia Sovetov-Akhmat Grozny 1-2

Rostov-Dinamo Mosca 0-0

Ufa-Spartak Mosca 2-0

Krasnodar-Yenisey 3-0

Rubin Kazan-Lokomotiv Mosca 0-0

CSKA Mosca-Zenit 2-0

Classifica

Zenit 31

Krasnodar 26

Lokomotiv Mosca 25

Rostov 23

CSKA Mosca 23

Rubin Kazan 20

Ural 19

Akhmat Grozny 19

Spartak Mosca 19

Orenburg 19

Arsenal Tula 17

Dinamo Mosca 16

Krylya Sovetov 14

Ufa 14

Anzhi 13

Yenisey 6