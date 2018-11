Campionati in Europa - Serbia, schiacciasassi Stella Rossa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutta compresa e compressa nei giorni di venerdì e sabato, la 16^ giornata di SuperLiga serba si è già conclusa ed ha portato con sé ben pochi mutamenti, dato che le prime cinque squadre della classifica prima di questo turno hanno tutte vinto. In cima, come al solito, c'è la schiacciasassi chiamata Stella Rossa. Dopo il miracolo europeo con il Liverpool è arrivata la ben più facile vittoria in casa del fanalino di coda Dinamo Vranje, con un tris favorito anche dalla brutta giornata del portiere di casa. Alle sue spalle, a -9, c'è sempre il Radnicki Nis. La squadra di Lalatovic sta stupendo partita dopo partita ed ha dimostrato molto carattere nell'anticipo del venerdì, riuscendo a ribaltare l'iniziale situazione di svantaggio sul campo del Proleter che stiamo conoscendo come avversaria molto difficile da affrontare. Terzo c'è il Partizan, fino a qui deludente e deluso e chiamato a vincere: la compagine allenata da Mirkovic stavolta non fa scherzi, regolando senza troppi affanni il Radnik Surdulica. A un punto dai bianco-neri rimane il Cukaricki, capace di rifilare tre reti in casa allo Zemun. Molto interessante anche il confronto tutto di alta classifica tra Mladost Lucani e Vojvodina: ad avere la meglio i padroni di casa grazie ad un calcio di rigore molto contestato dagli ospiti (in foto le proteste). Di seguito ecco dunque risultati e classifica dopo il sedicesimo turno del campionato serbo:

Proleter Novi Sad - Radnicki Nis 1-2

Backa - Vozdovac 1-0

Macva Sabac - Spartak Subotica 0-0

Partizan Belgrado - Radnik Surdulica 2-0

Zemun - Cukaricki 0-3

Dinamo Vranje - Stella Rossa 0-3

Mladost Lucani - Vojvodina 1-0

Rad Belgrado - Napredak Krusevac 0-2



Classifica: Stella Rossa 46; Radnicki Nis 37; Partizan 33; Cukaricki 32; Napredak 28; Mladost 25; Proleter 23; Vojvodina 21; Macva 17; Backa 16; Rad, Vozdovac e Radnik 15; Zemun 13; Spartak 12; Dinamo Vranje 7.