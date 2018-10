Eurorivali - Il Barcellona ritrova la testa ma perde Messi

© foto di J.M.Colomo

La vittoria sabato nel big match contro il Siviglia è valso il ritorno al comando del Barcellona nella Liga. Un primato poco convincente che arriva soprattutto per demeriti altrui (vedi la crisi del Real Madrid o la pareggite dell'Atlético). Non a caso la posizione di Ernesto Valverde non è poi così solida, almeno in ottica rinnovo. L'ultimo incontro ha poi dato una brutta notizia: lo stop di Leo Messi che si è fratturato il radio e salterà, secondo i medici del Barça, almeno 6 partite, tra cui le due contro l'Inter, oltre al Clasico in programma fra sei giorni. In pole position per la sostituzione Dembélé

Ultime cinque partite

Leganés-Barcellona 2-1 (Coutinho)

Barcellona-Athletic 1-1 (Munir)

Tottenham-Barcellona 2-4 (Coutinho, Rakitic, Messi 2)

Valencia-Barcellona 1-1 (Messi)

Barcellona-Siviglia 4-2 (Coutinho, Messi, Suarez rig., Rakitic)

Posizione in campionato: 1°