Eurorivali - Liverpool, un po' di respiro nonostante l'emergenza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ritorna al successo il Liverpool dopo un momento non troppo positivo. Il gol di Salah ad Hudderfield mantiene i reds al comando della Premier League se pur in coabitazione col Manchester City e con una differenza reti decisamente peggiore (+23 a +13 per i citizens. Nell'ultima partita causa assenza di Mané il tridente d'attacco è stato inedito con Lallana schierato nell'inusuale ruolo di esterno offensivo e Sturridge punta centrale. I due non giocavano una partita da titolare rispettivamente da gennaio e febbraio. In mezzo, complice l'infortunio di Keità, è stato il momento di Shaqiri nel ruolo di mezz'ala-trequartista.

Ultime cinque partite

Liverpool-Chelsea 1-2 (Sturridge)

Chelsea-Liverpool 1-1 (sturridge)

Napoli-Liverpool 1-0

Liverpool-Manchester City 0-0

Huddersfield-Liverpool 0-1 (Salah)

Posizione in campionato: 1°