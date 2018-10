Eurorivali - Manchester United, Martial risolve (per ora) i problemi di Mou

Il pareggio a Stamford Bridge subito al 96' è stato una beffa, ma conferma un dato: il Manchester United sta uscendo dalla crisi. E a tirare fuori Mourinho dalle sabbie mobili è un giocatore che stava per essere tagliato dal tecnico portoghese e che è rimasto al suo posto solo perché non c'erano acquirenti disposte a ripagare lo United dall'enorme esborso compiuto nell'estate 2015. Parliamo di Anthony Martial, autore di una splendida doppietta e prima ancora fra i protagonisti della rimonta contro il Newcastle di due settimane fa. Preoccupa in vista della sfida contro la Juventus la lista di giocatori in dubbio: Sanchez, Fellaini, Jones, McTominay, Lingard e Dalot non si sono allenati

Ultime cinque partite

Manchester United-Derby County 9-10 dcr (Mata, Fellaini)

West Ham-Manchester United 3-1 (Rashford)

Manchester United-Valencia 0-0

Manchester United-Newcastle 3-2 (Mata, Martial, Sanchez)

Chelsea-Manchester United 2-2 (Martial 2)

Posizione in campionato: 10°