Football Leaks, nel mirino anche il Chelsea e il padre di Christensen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'inchiesta Football Leaks colpisce anche il Chelsea. Il quotidiano danese Politiken infatti ha pubblicato dettagli relativi al trasferimento di Andreas Christensen. Il difensore arrivò a Londra sei anni fa, il primo luglio 2012, e quello stesso giorno il padre Sean è entrato a far parte della società londinese come talent scout. Nei documenti emerge che da allora, per quattro anni, Christensen senior abbia ricevuto 11.400 sterline al mese dai Blues, per un totale di circa seicentomila sterline. Dal Chelsea hanno commentato la notizia così: "Non faremo dichiarazioni su queste speculazioni riguardanti i contratti o questioni relative i nostri tesserati".