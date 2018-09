L'Equipe e la vittoria del Rennes in Europa League: "Una rinascita"

© foto di Lazzerini

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria in Europa League del Rennes contro lo Jablonec per 2-1 titolando: "Una rinascita". Dopo 7 anni di assenza dalle competizioni europee, i francesi tornano a vincere grazie a un rigore trasformato da Ben Arfa. L'ex PSG, che non giocava da 17 mesi, si è goduto il momento e il gol vittoria.