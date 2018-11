L'Equipe: "E' un regalo". La Francia chiude il 2018 con un altro successo

Brescia, Donnarumma: "I gol? Non mi pongo obiettivi. Cellino ambizioso"

Benevento per Bucchi l'ultima spiaggia si chiama Perugia

Ciofani: "Questo Pescara come il Frosinone del 2015"

Tuttosport: "Benevento, Verona e Crotone: la B è dura per le retrocesse"

Giornale di Brescia: "Corini, otto salti in alto per entrare tra le big"

Perugia, Santopadre: "Risorse sufficienti per ambire alla Serie A"

Perugia, per la fascia piace lo svincolato Aleandro Rosi

Spezia, Terzi: "Chiarito coi tifosi. Sogno in grande con questa maglia"

Ascoli, bruciati i 1700 biglietti per la sfida contro il Pescara

Cremonese, per la porta si pensa a Rafael del Cagliari

La prima de L'Equipe oggi in edicola apre con la vittoria della Francia ieri in amichevole contro l'Uruguay. "E' un regalo" è il titolo scelto dal quotidiano francese che poi scrive: "I Bleus chiudono un 2018 memorabile con una vittoria ottenuta grazie a un rigore che Antoine Griezmann ha deciso di lasciare a Oliver Giroud". Sulla scelta dell'attaccante dell'Atletico Madrid si basa anche la decisione sul titolo della prima pagina.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy