© foto di Ospite

"Un OM trop petit pour l'Europe", ovvero "Un OM troppo piccolo per l'Europa", titola stamattina il quotidiano francese La Provence. In foto uno sconsolato Mitroglou che recrimina per le occasioni sprecate dalla squadra, anche se nella gara di ieri sera all'Olimpico avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più.