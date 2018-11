I quotidiani inglesi e le parole di Southgate: "Kane è il migliore al mondo"

© foto di Lazzerini

Il Daily Mirror e il Daily Star di questa mattina aprono in prima pagina utilizzando lo stesso titolo: "Il migliore del mondo". Il riferimento è alle parole del ct inglese Southgate a proposito dell'attaccante Harry Kane, autore del gol vittoria dell'Inghilterra contro la Croazia, utile alla Nazionale dei "Three Lions" per qualificarsi alle Final Four di Nations League.