I quotidiani spagnoli celebrano Montella: "Historico Sevilla"

Grande soddisfazione sulle aperture dei siti spagnoli per l'accesso del Siviglia di Vincenzo Montella ai quarti di Champions League. "Man United 1-2 Sevilla: no es un sueno, se llama grandeza", scrive Estadio Deportivo. Il Mundo Deportivo e Marca rimarcano la presenza andalusa ai quarti dopo 60 anni: "El Sevilla hace historia en Old Trafford", scrive il primo, "Historico Sevilla" il secondo. Di tono diverso As ("Ben Yedder tuvo un sueno") e Sport "Ben Yedder echa a Mourinho de la Champions".