Sport e i problemi del Barcellona: "Ultimatum a Dembelé"

Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Ultimatum a Dembelé". Se il giocatore non reagirà sul campo e soprattutto non cambierà l'atteggiamento al di fuori, continuerà a restare fuori dai convocati per punizione. Il Barcellona sta già pianificando una sua possibile cessione in estate chiedendo non meno di 100 milioni di euro.