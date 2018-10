Sport e l'offertona del Tottenham: "50 milioni per Malcom"

© foto di Lazzerini

Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Offertona da 50 milioni per Malcom". Il riferimento è alla possibile proposta del Tottenham, deciso a versare questa cifra a gennaio per il giocatore del Barcellona. Oltre agli Spurs, anche Inter e Arsenal hanno chiesto informazioni ai catalani per l'esterno offensivo.