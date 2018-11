© foto di Lazzerini

Sport di questa mattina apre in prima pagina con la convocazione da parte di Luis Enrique, ct della Spagna, di Jordi Alba. L'esterno era rimasto fuori dalle ultime convocazioni anche per il pessimo rapporto con l'allenatore dopo l'esperienza al Barcellona. Il quotidiano titola: "Giustizia!". Il giocatore è felicissimo di questa nuova chiamata ed è disposto a scordare tutti gli alterchi con il tecnico pur di mantenere il suo ruolo in squadra.