Sport esalta i premi della Pulce: "Super Messi"

© foto di Lazzerini

Sport di questa mattina celebra la vittoria del quinto trofeo "Pichichi" da parte di Messi ma anche per il premio come miglior giocatore della Liga titolando in prima pagina: "Super Messi". L'argentino ha anche dichiarato che la Liga è il campionato più competitivo e che adesso si sente sempre meglio dopo un po' di dolore che ha provato all'inizio della stagione.