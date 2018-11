Sport: "Ndombele se non arrivano Rabiot o De Jong"

Si parla di mercato in chiave Barcellona anche sulla prima pagina di SPORT. L'attenzione, in questo caso, è dedicata ad un eventuale innesto a gennaio per la linea mediana del club catalano. Rabiot del PSG e De Jong dell'Ajax sono i nomi già noti degli obiettivi del Barcellona, ma secondo il quotidiano anche Tanguy Ndombele dell'Olympique Lione sarebbe fra gli osservati speciali. "Il Barcellona - si legge - ha contattato l'entourage del giocatore e lo stesso Lione per sondare il terreno in vista di un possibile acquisto. Il giovane centrocampista francese è una delle rivelazioni della Ligue1 e ha numerosi estimatori e livello internazionale"-.