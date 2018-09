Sport snobba Modric: "Il migliore è Messi...punto"

© foto di Lazzerini

Sport di questa mattina alimenta la polemica intorno al premio FIFA "The Best" assegnato ieri a Modric titolando in prima pagina: "Il migliore è Messi...punto". Ha fatto rumore la decisione della Federazione di premiare il croato, con diversi giocatori e tecnici che si sono schierati in favore dell'argentino. Da Dani Alves passando per Emery, Pochettino ed Eto'o, tutti avrebbero premiato la Pulce anziché il centrocampista del Real Madrid.