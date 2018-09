Sport sul Barcellona: "Nuovo look, nuovo Messi"

© foto di Pietro Lazzerini

Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Nuovo look, nuovo Messi". Il fenomeno argentino si è presentato all'allenamento del Barcellona con una nuova capigliatura e con la barba tagliata: un look che ricorda le sue origini. Questo cambio di stile coincide con le ambizioni di questa stagione: tornare il migliore e vincere la Champions League.