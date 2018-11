Sport sul mercato del Barcellona: "Sorpresa Dani Olmo"

© foto di Lazzerini

Il quotidiano Sport parla di mercato, nella sua prima pagina odierna. "Sorpresa Dani Olmo", si legge, col talento classe '98 (seguito anche dal Milan) che sta facendo benissimo in Croazia con la Dinamo Zagabria. Per trovare spazio e gol, l'ex canterano è dovuto emigrare ma ora i blaugrana si sono attivati per farlo tornare a casa.