Star Sport apre sull'attacco di Cantona a Mou: "Stai rovinando lo United"

"Stai rovinando lo United". Duro attacco della leggenda del Manchester United Eric Cantona nei confronti i di José Mourinho. È quanto si legge oggi in prima pagina su Star Sport. Nel taglio alto aggiornamenti sulla panchina del Real Madrid, con Mauricio Pochettino che sembra fuori dalla corsa per la sostituzione di Julen Lopetegui. Antonio Conte è in vantaggio.