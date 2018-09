Ibiza, Borriello pronto al debutto: "Sento di poter dare ancora qualcosa"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Direttamente dal centro sportivo dell'UD Ibiza, sua nuova squadra, Marco Borriello ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sto bene, finalmente domani tornerò a giocare una partita dopo tanto tempo. E' vero, la categoria è inferiore ma i ragazzi corrono. Ero venuto all'Ibiza per rilassarmi un po', ma poi sono arrivate tante pressioni, bisogna impegnarsi perché la gente si aspetta tanto. E a livello mediatico si è fatto tanto rumore. Pensavo di smettere di giocare, ma alla fine è arrivata questa proposta estremamente seria. Il presidente Salvo sa come si vince, sarà una scalata durissima, ma la squadra è abbastanza pronta e la società si stra strutturando per diventare grande. Un obiettivo personale? Mai come quest'anno metto l'egoismo del centravanti da parte, voglio che la squadra sia sempre in alto, perché è anche nel mio interesse: diventerò un dirigente della squadra, spero di categoria superiore. I compagni e la società si aspetta tanto da me. Mi sono portato da casa delle pressioni ma sono pronto. Quando capirò di non essere all'altezza, strapperò il contratto da giocatore e firmerò quello da dirigente. Per il momento, però, sento di poter dare ancora qualcosina in campo".