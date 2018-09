Ibiza, presidente Salvo: "Borriello vecchia idea. Molto legato alla Isla"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Amadeo Salvo, presidente dell'Ibiza, ha parlato a Cadena COPE della trattativa per l'arrivo di Marco Borriello: "E' sempre stato molto legato alla Isla. L'idea mi è venuta pochi mesi dopo aver lasciato il Valencia (luglio 2015, ndr). Quando ho preso la squadra nelle categorie inferiori i tifosi che andavano allo stadio erano 26. Ora sono almeno 1500. Come ho convinto Borriello? Gli abbiamo spiegato da dove siamo partiti e dove abbiamo intenzione di arrivare. Vogliamo che ci accompagni in questo progetto a lungo termine".