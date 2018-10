Ibrahimovic: "Mou è ancora il tecnico giusto per il Manchester United"

© foto di Imago/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista al Mirror, prendendo le difese di Josè Mourinho, tecnico che sta vivendo un momento particolare alla guida del Manchester United: "Credo che abbia le qualità per vincere la Champions League. È l'allenatore giusto per questo club e questa squadra. Ma non può far miracoli se la squadra non è forte abbastanza". La stella svedese ha giocato per il tecnico portoghese non solo con i red devils ma anche con l'Inter.