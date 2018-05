Idoli in campo, promesse in panchina: la nuova vita di Gerrard e Lampard

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri stelle del calcio inglese, domani allenatori all'esordio: la stagione 2018-19 sarà la prima da allenatori di Steven Gerrard e Frank Lampard. Entrambi alla guida di due nobili decadute, con obiettivi diversi. Da tempo i Rangers hanno annunciato la bandiera dei reds con la speranza di trovare in lui la guida giusta per contrastare un Celtic che da sette anni domina il campionato scozzese. È bastato il suo nome a infiammare la piazza di Glasgow e poco importa che manchi l'esperienza.

Per Lampard la prova d'esordio è in Championship inglese, l'equivalente della nostra Serie B. Derby in passato ha avuto momenti di gloria, condotto al titolo negli anni '70 da Brian Clough e semifinalista di Coppa dei Campioni. Da 10 anni è impantanato in seconda divisione e chissà che l'esperienza da calciatore di altissimo livello di Frankie non aiuti a trovare la via della Premier League. Il club ha scommesso forte su di lui: tre anni di contratto. "In pochi hanno raggiunto gli obiettivi di Frank in carriera da calciatore. È un vincitore, un leader che sa come avere successo e ha il carattere e il carisma per essere un fantastico allenatore" ha dichiarato il presidente del Derby Mel Morris. Gli sia d'esempio Carlo Ancelotti, suo allenatore al Chelsea. Anch'egli partì dalla cadetteria, alla Reggiana. E fu subito Serie A, l'inizio di una grandiosa carriera di allenatore dopo essere stato un grande calciatore.