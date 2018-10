Il Barça declassa Ronaldinho: "Bolsonaro incompatibile coi nostri valori"

© foto di Alberto Fornasari

Ronaldinho rischia il divorzio dal Barcellona. Come riporta Sport, infatti, il sostegno del giocatore al candidato d'estrema destra per la presidenza del Brasile, Jair Bolsonaro, potrebbe infatti costargli il ruolo di ambasciatore blaugrana. Il club catalano non si è ancora espresso pubblicamente a riguardo, ma intanto avrebbe già deciso di ridurre notevolmente le attività di Ronaldinho negli eventi istituzionali. Stessa sorte per Rivaldo, anch'egli ambasciatore del Barcellona e grande sostenitore dell'aspirante presidente. Nazionalista, sessista e omofobo, oltre che a favore delle armi, Bolsonaro sta facendo discutere in tutto il mondo a causa dei suoi progetti riguardo al futuro del Paese.