Il Daily Express e le parole di Southgate: "Cacciamo i razzisti"

© foto di Lazzerini

Il Daily Express di questa mattina apre in prima pagina conle parole rilasciate ieri dal ct dell'Inghilterra Southgate in vista dell'amichevole contro l'Olanda che si giocherà oggi: "Cacciamo i razzisti". L'allenatore ha sottolineato come nel Regno Unito ci sia spesso la voglia di sottolineare il razzismo della Russia in vista del Mondiale senza fare i conti del razzismo che si respira nella Terra d'Albione. Un messaggio per l'uguaglianza nel calcio, ancora lontana da ottenere anche in un paese che raccoglie diverse culture come l'Inghilterra.