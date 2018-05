Il futuro di Fernando Torres tra MLS e Giappone. Le possibili destinazioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportano i media spagnoli, si fa sempre più concreta l'ipotesi di vedere Fernando Torres nel campionato giapponese. Sull'attaccante - che lascerà l'Atletico Madrid - non mancano le pretendenti: As riferisce dell'ipotesi MLS (Chicago Fire su tutte) e di diversi club cinesi interessati al 34enne, ma Cadena Ser riporta allo stesso tempo l'intenzione da parte dello stesso giocatore di provare l'esperienza nalla J1 League (in questo, il Sagan Tosu sarebbe in pole).