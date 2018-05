Il Governo francese contro Rabiot: "Non si può rifiutare la Nazionale"

© foto di J.M.Colomo

Anche il Governo francese è intervenuto nella querelle tra Adrien Rabiot e Didier Deschamps con il centrocampista del PSG che ha rifiutato il ruolo di "riserva" nella lista dei convocati per il Mondiale in Russia. Il portavoce del Governo Benjamin Griveaux ha dichiarato oggi: "Quando si ha l'onore di indossare la maglia della Francia e difendere i colori del proprio paese, non si può rifiutare, qualunque ruolo ti venga proposto".