Il Mirror critica Kane e Salah: "Lontanissimi dal momento migliore"

Il Mirror, nell'analisi post gara di Tottenham-Liverpool 1-2, punta il dito nei confronti di Harry Kane e Mohamed Salah. "In due hanno segnato 62 reti in Premier League la scorsa stagione ma entrambi sembrano lontani dal loro momento migliore di forma. Kane ha giocato tanto e non sembra lui dal Mondiale. Salah, in Russia, era infortunato dopo Kiev e nonostante abbia giocato meglio dell'inglese, non è stato all'altezza delle aspettative".