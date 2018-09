Il Sun celebra il Chelsea di Sarri e Hazard: "Pericolo 40"

Sono solamente due le squadre rimaste in testa alla classifica di Premier League a punteggio pieno: queste sono il Liverpool e il Chelsea. E proprio a questi ultimi è dedicata la prima pagina del Sun, che titola: "Pericolo Hazard 40". Il numero si riferisce alle reti che il fenomeno belga, partito fortissimo in questa stagione, sarà in grado di segnare quest'anno secondo il parere del suo nuovo allenatore. Che poi sarebbe anche un certo Maurizio Sarri.