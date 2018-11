Il Sun e la vittoria dell'Inghilterra: "It's coming home"

© foto di Lazzerini

Il Sun di questa mattina apre in prima pagina celebrando la vittoria dell'Inghilterra sulla Croazia che ha permesso a Southgate di accedere alle Final Four di Nations League: "It's coming home". Anche secondo il ct croato Dalic è convinto che sia il momento giusto per gli inglesi di vincere una competizione e che questo nuovo torneo potrebbe fare al caso dei "Three Lions".