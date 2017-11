Il Man United celebra Ferguson: 31 anni fa la prima di 1500 panchine

Giornata importante in casa Manchester United, perché oggi ricorre il trentunesimo anniversario della prima volta sulla panchina dei Red Devils di Sir Alex Ferguson. Il leggendario manager scozzese esordì l'8 novembre 1986, perdendo per 2-0 contro l'Oxford United e mai avrebbe immaginato di raggiungere quota 1500 (con innumerevoli successi) quasi 26 anni dopo.

Game number one of 1⃣5⃣0⃣0⃣ in the #MUFC dugout for Sir Alex Ferguson, on this day in 1986! pic.twitter.com/Q5Sgkyfw6I

— Manchester United (@ManUtd) 8 novembre 2017