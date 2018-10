Il Man United non è in vendita: stoppato il Principe ereditario arabo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mohammad Bin Salman, Principe ereditario dell'Arabia Saudita, avrebbe dichiarato recentemente di essere interessato all'acquisto del Manchester United. Secondo Sky Sports, però, i suoi sogni sono destinati a rimanere tali, perché il club non sarebbe in vendita. Mohammad Bin Salman ha una fama da spendaccione: nel 2015 ha acquistato un castello in Francia per la modica cifra di 230 milioni di sterline, l'abitazione più costosa al mondo. Possiede uno yacht da 350 milioni di sterline e si vocifera che sia stato lui ad acquistare, nel 2017, il Salvador Mundi di Leonardo da Vinci, oggi esposto al Louvre di Abu Dhabi, per 340 milioni di sterline.