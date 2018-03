Il Manchester United annuncia la creazione di una squadra femminile

Unico fra i grandi club d'Inghilterra a non aver avviato una propria squadra femminile, il Manchester United ha deciso di porre rimedio a questa pecca e annunciato di voler iscrivere una propria formazione al via della Women’s Super League 2, la seconda divisione di calcio femminile in Inghilterra. Di seguito il tweet dei Red Devils:

#MUFC has submitted an application to the @FA to establish a professional women’s team in the second tier of the Women’s Super League.

Club statement: https://t.co/fUKFvJt1v0 pic.twitter.com/0eLbaZWxiH

— Manchester United (@ManUtd) 21 marzo 2018