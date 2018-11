© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un mercato importante ma un presente in bilico e ben più che avaro di risultati. Per questo rischia il posto Slavisa Jokanovic, tecnico del Fulham, ora al difficile esame Liverpool. Ad Anfield. "Credo in me, nelle mie capacità. Credo nei giocatori, nello staff, nelle persone intorno a noi. Siamo dove siamo, ora servono passi avanti. Non voglio però parlare del futuro ma solo del presente. Siamo stati sfortunati e abbiamo perso a volte male. Dopo due anni e mezzo duri in Championship non dobbiamo arrenderci ora. Servono ambizione e orgoglio, anche se il Liverpool è forte e pericoloso".