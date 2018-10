Il Monaco ad Henry, Wenger: "E' la scelta giusta, conosce il calcio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Monaco ha ufficializzato l'arrivo di Henry in panchina e Arsene Wenger ha appoggiato questa scelta del club francese: "Henry è una buona scelta per il Monaco. È credibile, è molto intelligente, conosce bene il calcio. Ecco perché ha tutto ciò di cui ha bisogno, come molti giocatori che hanno scelto di arrivare a questo livello".