Il Monaco e gli infortuni, Henry: "Dovrò diventare medico"

"Prenderò la licenza di medico". Dopo l'ennesima sconfitta da allenatore del Monaco, 4-0 contro il PSG, Thierry Henry ha parlato dei tanti infortuni che stanno affliggendo la sua squadra: "Anche oggi abbiamo perso due giocatori, succede sempre nelle nostr epartite. Abbiamo perso Mboula e non so cos'abbia Chadli. Prenderò la licenza da medico, non so. Reso positivo. Comunque abbiamo creato delle occasioni contro il PSG. Non vi dirò che abbiamo giocato la miglior partita al mondo. Ma resto positivo".